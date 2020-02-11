Vatandaşlar işlemlerini tek çatı altında yapabilecek

Eyyübiye Belediyesi’nin yeni hizmet binası giden vatandaşlar bütün işlemlerini tek çatı altında gerçekleştiriyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla dağınık halde olan ve belediyeye kira problemleri nedeniyle yük olan birimler tek çatı altında yeni hizmet binasında toplandı. Faaliyet giren yeni hizmet binasına gelen ve tüm işlemleri tek çatı altında yapan vatandaşlar memnuniyeti dile getirdi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yan tarafında hizmete giren Eyyübiye Belediyesi Geçici Hizmet Binası ile vatandaşlar artık tüm birimlere, tek çatı altında ulaşabiliyor.

Hizmet binasının faaliyete geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

ŞANLIURFA 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:06

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.