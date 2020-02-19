Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Gölbaşı Mahallesi’nde dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada Yaşar Celal Sığak hayatını kaybederken 13 kişi ise yaralanmıştı. Kavgaya karışanları belirlemek için çalışma yapan polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyete götürülürken kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.