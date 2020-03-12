(Görüntülü) Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı

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ŞANLIURFA?da seyir halindeki 3 otomobille bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 35?inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Cengiz Yurtseven kullandığı 63 ABD 036 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra Ahmet Yalçın Ataş yönetimindeki 06 AS 4922 otomobille Fikret Kaymaz'ın kullandığı 61 VF 840 plakalı kamyon ve Hacı Atlı idaresindeki 34 CIC 396 plakalı otomobile çarpıştı. Zincirleme kazada, sürücüler ile yanlarında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORDHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa

2020-03-12 12:39:40



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