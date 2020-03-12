Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları

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Haliliye’de yol yapım çalışmaları kapsamında kilitli döşeme çalışmaları gerçekleştirildi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yeniköy kırsal Mahallesinde kilitli beton parke döşeme çalışması başlatıldı. Alt yapısı tamamlanan Yeniköy kırsal Mahallesinde sokaklarda kilitli beton parke yapım çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, Canpolat’a teşekkür etti.

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