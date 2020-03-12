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Şanlıurfa’da 'Mehmet Akif Ersoy' anma töreni

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "İstiklal Marşı"nın kabulünün 99'uncu yıldönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle, Hilvan ilçesinde düzenlenen programa katıldı.

Şanlıurfa’da 'Mehmet Akif Ersoy' anma töreni

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “İstiklal Marşı”nın kabulünün 99’uncu yıldönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle, Hilvan ilçesinde düzenlenen programa katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Hilvan Ortaokulu öğrencileri tarafından Hilvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, İl Sağlık Müdürü M. Emre Erkuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, “İstiklal Marşı”nda ve diğer tüm şiirlerinde bahsettiği büyük kahramanlığın mimarları olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da şükranla anan Vali Erin, o mücadelenin bugün de farklı şekilde devam ettiğini söyledi. “İstiklal Marşı”nda da bahsedilen vatan, millet, bayrak ve kutsal değerlerimiz için büyük bir mücadele azmi ortaya koyarak ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anan Vali Erin, gazilere de sağlıklı ve uzun ömürler diledi.
Vali Erin, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan “İstiklal Marşı”nı yazdıran koşulların, hiçbir zaman akıllardan çıkarılmaması gerektiğini ifade ederek, “Milli birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmek, milletimize, ecdadımıza, geçmişimize yaraşır bir anlayış ortaya koyma zorunluluğumuzu ifade etmek lazım.” diye konuştu.
Öğrencilerin okuduğu şiirler, İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan kısa bir tiyatro ve çeşitli sahne gösterileri ile devam eden program sonunda, “İstiklal Marşı”nı güzel okuma yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Program sonunda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir toplantı yapan Vali Erin, gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin ağır bir sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

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