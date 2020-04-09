Haliliye’de tıbbi atık kutuları konumlandırıldı

Haliliye’de korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe geneline insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelere tıbbi atık kutularını dağıtılıyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte başlattığı tedbir seferberliğini sürdürüyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilgili tüm müdürlükler pandemi ile mücadeleye devam ederken, bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde insan yoğunluğu bulunan birçok bölgeye tıbbi atık kutularının dağıtımını gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşların salgın nedeniyle kullandıkları eldiven, maske ve benzeri tıbbi atıkların kullanılmasının ardından çevreye gelişi güzel şekilde atılmasının önüne geçilmesi adına ilçe geneline tıbbi atık kutularının dağıtımını sürdürüyor.

Halk sağlığına önem veren Haliliye Belediyesi, başlattığı bu uygulamayı sorumluluk sahasında olan tüm bölgelere yayacağı bildirildi.

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