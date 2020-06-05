Haliliye’de ekiplerin cuma seferberliği sürüyor

Haliliye Belediyesi, normalleşme sürecinde kılınan ikinci cuma namazında da belirlenen cami ve hazırlanan semt pazarlarında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Ayrıca belediye ekipleri cuma namazına gelen cemaate maske ve dezenfektan dağıtımını da gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi, korona virüs (Covıd19) salgını nedeniyle uzun bir ara ibadete kapalı olan camilerin tekrardan vatandaşlara açılması üzerine salgından korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede cuma namazının kılınması için belirlenen camilerde yıkama ve dezenfekte işlemi yaparken, ekipler ayrıca vatandaşların cuma namazlarını eda edebilmeleri için ilçenin farklı bölgelerinde belirlenen semt pazarlarında da temizlik ve dezenfekte yaparak namaza hazır hale getirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise cuma namazına gelen vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

Uygulamalar vatandaşların takdirini toplarken, Selahaddin Eyyubi Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan, “Cuma günleri namaza gelen vatandaşlara maske dağıtılması ve pazar yerlerinin tertemiz yıkanarak namaza hazır hale getirilmesi bizleri çok memnun ediyor. Bu hizmetlerinden dolayı başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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