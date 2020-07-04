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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sulama kanalında tüfekle vurulmuş ceset bulundu

DHA

Ömer ŞULULHadi KURT/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, tüfekle vurularak öldürüldükten sonra sulama kanalına atılmış erkek cesedi bulundu. Cesedin İsmail Erdemir'e ait olduğu belirlendi.  Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dorumali Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede ise cesedin İsmail Erdemir'e ait olduğu ve...

Sulama kanalında tüfekle vurulmuş ceset bulundu

<br>Ömer ŞULULHadi KURT/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, tüfekle vurularak öldürüldükten sonra sulama kanalına atılmış erkek cesedi bulundu. Cesedin İsmail Erdemir'e ait olduğu belirlendi. <br>Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dorumali Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede ise cesedin İsmail Erdemir'e ait olduğu ve Erdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.  Erdemir'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.<br>Jandarma ekipleri Erdemir'in öldüren kişi ya da kişileri tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-07-04 18:40:02<br>

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