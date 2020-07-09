Siverek´te 30 kilo esrara, 3 tutuklama

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele bürosu ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Siverek-Diyarbakır karayolunda kontrol noktası oluşturan ekipler plakası belirlenen 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 30 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2020-07-09 14:26:12
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