Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

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Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Siverek ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı sevk edildikleri mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 47 kilogram esrar, 25 gram bonzai, 425 adet ekili hint keneviri ele geçirildi.

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