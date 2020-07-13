Siverek’te BESYO öğrencileri antrenmanlarına başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 ay aradan sonra, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) için öğrenciler antrenmanlarına başladı.

Korona virüsü nedeniyle ara verilen sportif faaliyetler normalleşme süreciyle birlikte tekrardan kontrollü şekilde yapılmaya başlandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de 3 ay ara verilen BESYO antrenmanları tekrardan başlandı. Siverek Kapalı Spor Sahasında yapılan antrenmanlara öğrenciler, geniş tedbirler altında alınıyor. Görevli öğretmenler tarafından spor salonuna, ateşi ölçülerek alınan öğrenciler, 20’şer gruplar halinde antrenmanlarda ter döküyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden öğrenciler, yaptıkları hareketlerde arkadaşlarıyla temastan kaçınıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Antrenör Zeynel Karakayalı,” Pandemi nedeniyle bir süre ara verdiğimiz çalışmalarımıza 15 gündür başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz de antrenmanları özlemişti, güzel bir moral ve enerji ile gelmeye başladılar. Tabi korona virüsü nedeniyle eskisi gibi rahat hareket edemiyoruz. Sağlık kurallarına dikkat ediyoruz, antrenmanlara 20 şer öğrenci alarak çalışma yapıyoruz. Burada eğitim gören tüm öğrencilerimiz belirli evrelerden geçerek buraya geliyor. Çünkü buraya gelen öğrencileri geleceğin beden öğretmenleri olmaya aday kişiler, bundan dolayı bu mesleğe yatkın olmaları gerek. Burada yaklaşık 200 öğrenci eğitim görüyor, bu eğitime katkı sunan ve destek olan başta İlçe Kaymakamımız olmak üzere, Spor Hizmetleri İlçe Müdürümüze ve Halk Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

Antrenmanlara katılan Kübra Altundal da,” Arkadaşlarla birlikte beden öğretmenliğine hazırlanıyoruz, bu yıl korona nedeniyle biraz geç başladık ama seri çalışmalarla bu eksikliği tamamlamaya çalışacağız. Bize bu desteği veren ilgili birimlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Nurullah Sevenoğlu,’Çalışmalardan çok memnunuz, antrenmanlar güzel geçiyor, korona nedeniyle sıkıntılar yaşıyor olsak ta yinede elde ki imkânlar iyi kullanılıyor, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu

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