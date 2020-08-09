Haliliye’de kaçak yapılara geçit yok

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılara göz açtırmıyor. Bu kapsamda Devteşti Mahallesinde hazine arazisi üzerine inşa edilmiş kaçak yapı alanın güvenlik önlemleri eşliğinde ekiplerce yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapı ve vatandaşların talepleri üzerine metruk yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin Devteşti Mahallesinde yaptığı denetimler sırasında hazine arazi üzerinde yapılmış gecekondu olduğunu saptadı. Gecekonduda oturan vatandaşlara yazılı ve sözlü boşaltma ikazlarının ardından ekipler alınan geniş güvenlik önlemleri ile yıkım işlemlerini geçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kaçak yapıyla, imara aykırı ve izinsiz kat çıkmalarla ilgili mücadele, ayrıca yapıların ruhsatlı olarak yapılması hususunda vatandaşlara bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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