Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle esnaflar arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Siverek Meydanı'nda bulunan bir kıraathanenin içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup kıraathaneye gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı.



Ortalık karıştı sandalyeler havada uçuştu

Kavganın büyümesiyle taraflar üzerine oturdukları ’kürsü’ diye bilinen sandalyeleri birbirine fırlatmaya başladı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamarasına saniye saniye yansıdı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

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