Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü Otomobille çarpışan motosikletlinin kalkıp yürümesi kamerada Şanlıurfa’da yaşanan kaza kamerada

Şanlıurfa’da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada çarpmanın etkisiyle karşı yola fırlayan iki kişiden birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Renault marka otomobile yandan çarptı. Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan şahıs, çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak karşı yola fırladı. Yere düşen şahıslardan birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı.

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