3'üncü kattan düşen minik Huriye, yaşamını yitirdi

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Huriye Demirkan (3), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonundaki Huriye Demirkan, sokakta oynayan çocukları izlemek için sandalyenin üstüne çıktı. Ancak, küçük Huriye bir süre sonra iddiaya göre dengesini kaybederek balkondan düştü. Huriye'nin düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Huriye, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile ailesini yasa boğan küçük Huriye'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-08-13 18:05:10



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