Şanlıurfa’da pandeminin ceza bilançosu 36 milyon 785 bin 145 TL

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da pandeminin ceza bilançosu 36 milyon 785 bin 145 TL

İHA

Şanlıurfa'da korona virüs salgınını önlemeye yönelik maske, fiziki mesafe ve hijyen tedbirlerini denetleyen bin 553 personelden oluşan 244 ekip, son 24 saatte bin 645 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi. 1 günde 296 kişi hakkında işlem yapılarak 303 bin 184 TL para cezası kesildi. Korona virüs kısıtlamalarının başladığı ilk günden itibaren kesilen para cezası ise 36 milyon 785 bin 145 Türk Lirası'nı buldu.

Şanlıurfa’da pandeminin ceza bilançosu 36 milyon 785 bin 145 TL

Şanlıurfa’da korona virüs salgınını önlemeye yönelik maske, fiziki mesafe ve hijyen tedbirlerini denetleyen bin 553 personelden oluşan 244 ekip, son 24 saatte bin 645 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi. 1 günde 296 kişi hakkında işlem yapılarak 303 bin 184 TL para cezası kesildi. Korona virüs kısıtlamalarının başladığı ilk günden itibaren kesilen para cezası ise 36 milyon 785 bin 145 Türk Lirası’nı buldu.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, kaymakamlıkların organize ettiği toplam 767 personelden oluşan 139 ekip, 12 Ağustos 2020 tarihinde korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirleri alması gereken bin 645 iş yeri ve alanda denetlemede bulundu. Denetlemelerde 127 iş yeri ve 86 kişi hakkında idari işlem başlatılırken, 80 bin 434 Türk Lirası para cezası uygulandı.
Korona virüs testi pozitif tespit edilen vatandaşların 14 günlük evde izolasyonu anlamına gelen karantina adreslerine yönelik denetimler gerçekleştiren 786 personelden oluşan 105 ekip de bin 297 adresi kontrol etti. Toplam 4 bin 826 kişinin evde izolasyon tedbirinin denetlendiği çalışmada, evlerinde bulunmayan 15 kişi ikametine çağrılarak, toplam 47 bin 250 TL para cezası verildi.
Emniyet, jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan maske denetimlerinde ise son 24 saatte 195 kişiye toplam 175 bin 500 Türk Lirası para cezası uygulandı. 24 Mart 2020 tarihinden 12 Ağustos 2020 tarihine kadar il genelinde 255 bin 686 kez iş yeri ve alan denetlenerek, bin 421 iş yeri ve kişi hakkında işlem yapıldı. Salgının başlangıcından bugüne kadar denetim yapan ekipler, maske, fiziki mesafe, hijyen ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen toplam 32 bin 353 kişiye işlem yaptı. Bu denetimler sonucunda da toplam 36 milyon 785 bin 145 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi
YEREL HABERLER Üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ...
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ...
HÜRÜ’de eczacı alım sınavı
YEREL HABERLER HÜRÜ’de eczacı alım sınavı
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da 60 çocuğun hayatını değiştirecek proje
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 60 çocuğun hayatını değiştirecek proje
Şanlıurfa’da tedbir ve denetim toplantısı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da tedbir ve denetim toplantısı
3'üncü kattan düşen minik Huriye, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 3'üncü kattan düşen minik Huriye, yaşamını yitirdi
Kazada motosikletteki 2 kişinin havaya fırladığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kazada motosikletteki 2 kişinin havaya fırladığı ...
Akçakale'de gümrükte 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Akçakale'de gümrükte 21 kaçak cep telefonu ele ...
Haliliye’de yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Haliliye’de yol yapım çalışması
Karaköprü’de kış ayları öncesi bozuk yol onarımı
YEREL HABERLER Karaköprü’de kış ayları öncesi bozuk yol onarımı
Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü Otomobille çarpışan motosikletlinin kalkıp yürümesi kamerada Şanlıurfa’da yaşanan kaza kamerada
YEREL HABERLER Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp ...
Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu/ Yeniden
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ...
Gümrükte bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrükte bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı
YEREL HABERLER Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler ...
Gümrük muhafaza ekipleri 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi
YEREL HABERLER Gümrük muhafaza ekipleri 21 adet kaçak cep telefonu ...
Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş kayboldu (1)
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ...
Şanlıurfa’da feci olay Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş kayboldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da feci olay Sulama kanalına devrilen ...
Şanlıurfa’ Akçakale yolunda stabilize yol çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’ Akçakale yolunda stabilize yol çalışması ...
Haliliye’de kaldırım işgali ve pazar denetimi
YEREL HABERLER Haliliye’de kaldırım işgali ve pazar denetimi
Siverek’te kaybolan meslekler için kurs açıldı Semerler kadınların elinde yeniden şekillenecek
YEREL HABERLER Siverek’te kaybolan meslekler için kurs ...
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
Karantina denetimine 105 ekip katıldı
YEREL HABERLER Karantina denetimine 105 ekip katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X