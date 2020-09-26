Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde meydana geldi. Şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan U.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen U.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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