Salça yaparken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde makine ile salça yapan kadın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Birecik ilçesi Mengelli Mahallesi'nde yaşandı. Tek başına elektrikli makine ile salça yapan 50 yaşındaki Fehime Çetin aniden yere yığıldı. Bir süre sonra eve gelen kadının yakınları, yerde hareketsiz yatan Çetin'i elektrik akımına kapıldığını düşünerek özel araçla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset hastane morguna kaldırırken, kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.