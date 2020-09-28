Salça yaparken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde makine ile salça yapan kadın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Birecik ilçesi Mengelli Mahallesi'nde yaşandı. Tek başına elektrikli makine ile salça yapan 50 yaşındaki Fehime Çetin aniden yere yığıldı. Bir süre sonra eve gelen kadının yakınları, yerde hareketsiz yatan Çetin'i elektrik akımına kapıldığını düşünerek özel araçla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset hastane morguna kaldırırken, kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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