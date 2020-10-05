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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Erin minik kelebek hastası Abdüllatif için talimat verdi

İHA

Vali Erin minik kelebek hastası Abdüllatif için talimat verdi

Çocuklara olan sevgisi ile bilinen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kelebek hastası minik Abdüllatif’in acılarını hafifletmek ve ailesine destek için talimat verdi.
Vali Erin’in talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından acil nakit ihtiyacı karşılanan aileye, sosyal ekonomik destek sağlanması için de işlem başlatıldı. Akçakale Sosyal Hizmet Merkezi tarafından tedavisi için hastaneye götürülen minik Abdüllatif’in sağlığına kavuşması için sağlık kuruluşları seferber oldu. Aile, gıda ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için takibe alındı.
Yaklaşık 7 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşamaya başlayan İbrahim El Abav, 3 yaşındaki kelebek hastası çocuğu Abdüllatif’in tedavi edilmesi için tüm imkanlarını kullandığını, ailece maddi manevi çöküntü içinde bulunduklarını ifade ederek yardım talebinde bulunmuştu. Çocuğuna bakacak gücü kalmadığını ve artık ailesinin ihtiyaçlarını da karşılayamadığını belirten İbrahim El Abav’ın durumundan haberdar olan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, verdiği talimatla ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasını ve minik Abdüllatif’in tedavisi için gerekli her türlü imkanın seferber edilmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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