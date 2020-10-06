Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA´da kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İbrahim Yıldız (44) hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Maşuk Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için direğe çıktı. Yıldız, kabloyu tamir ederken akıma kapıldı. Yıldız´ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız´ı direkten aşağıya indirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız´ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-06 17:20:11
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