Şanlıurfa'da arazi kavgası: 4 ölü, 4 yaralı (1)



ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Remzi Mahallesi'nde meydana geldi. Avcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışma dakikalarca sürerken, mahalleli büyük korku yaşadı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavisine başlanan yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için hem mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-12-26 15:27:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.