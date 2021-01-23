Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan şahıs mahkeme tarafından serbest bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan şahıs mahkeme tarafından serbest bırakıldı

İHA

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan şahıs mahkeme tarafından serbest bırakıldı

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine savcılıktan aldığı izinle İsmail T. isimli şahsın Bahçelievler Mahallesi A Küme Evler, 257’nci sokaktaki evine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Evde arama yapan ekipler 1 adet hassas terazi, rulo halinde alüminyum folyo, 27 uyuşturucu hap, 30 gram metamfetamin maddesi, 3 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde içmede kullanıldığı düşünülen uç kısmında folyo sarılı metal kısa boru, 1 adet siyah renkli havalı tüfek, 1 adet kamera kayıt cihazı ile siyah poşet içerisine sarılı şeffaf poşet içerisinde toz halde eroin olduğu düşünülen madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar
YEREL HABERLER Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar
Şanlıurfa'yı dilencilerden temizlemek için özel tim kuruldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'yı dilencilerden temizlemek için özel tim ...
Güllübağ mahallesine 6 bin metrekarelik park kazandırılıyor
YEREL HABERLER Güllübağ mahallesine 6 bin metrekarelik park ...
Şanlıurfa’da ipek böceği için ağaç dağıtımı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ipek böceği için ağaç dağıtımı
Şanlıurfa’da güneşli hava koronayı unutturdu Vatandaşlar Balıklıgöl’e akın etti
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da güneşli hava koronayı ...
İş merkezinden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER İş merkezinden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
Ceylanpınar’da kilitli parke çalışması
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da kilitli parke çalışması
Şanlıurfa kırsalında elektrik panoları yenilendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa kırsalında elektrik panoları yenilendi
Polis hırsızı 250 saatlik kamera kaydını inceleyerek yakaladı
YEREL HABERLER Polis hırsızı 250 saatlik kamera kaydını inceleyerek ...
Siverek´te yangında dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu
YEREL HABERLER Siverek´te yangında dumandan zehirlenen 5 inek telef ...
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Minikler kollarını sanat için sıvadı
YEREL HABERLER Minikler kollarını sanat için sıvadı
Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına 7 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına 7 ...
Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı
Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı
Şanlıurfa’da okul onarımı için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da okul onarımı için protokol imzalandı
Babasının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Babasının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı
Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna ...
Parklarda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Parklarda hummalı çalışma
Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan ...
Ceylanpınar’da park çalışması
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da park çalışması
Şanlıurfa’da soba faciası: 3 ölü Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da soba faciası: 3 ölü Karbonmonoksit ...
Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (1)
YEREL HABERLER Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan ...
Başkan Kuş vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Kuş vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ...