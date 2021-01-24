Haliliye Belediyesinden ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü sosyal yardım çalışmaları kapsamında kıyafet yardımlarıyla çocukların yüzlerini güldürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ‘Dayanışmanın ve paylaşma kalbi Haliliye’ sloganıyla ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Sıcak yemek ve gıda yardımı faaliyetleriyle gönüllere dokunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, giyim yardımlarıyla da çocukların yanında oluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sisteminde kayıtlı ailelere yönelik yürütülen kıyafet yardımında, çocukların bedenleri belirleniyor ve ekiplerce pandemi kuralları göz önünde bulundurularak ailelere teslim ediliyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardım kayıtları alındıktan sonra komisyonca yapılan incelemeler neticesinde dağıtımlar yapıldığı ifade edildi.

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