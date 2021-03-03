Denize kıyısı olamayan kentten Türkiye’ye yıllık 20 bin ton alabalık Atatürk Barajı alabalık üssü oluyor Barajda üretilen balıklar Türkiye’nin her tarafına gönderiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denize kıyısı olamayan kentten Türkiye’ye yıllık 20 bin ton alabalık Atatürk Barajı alabalık üssü oluyor Barajda üretilen balıklar Türkiye’nin her tarafına gönderiliyor

İHA

Denize kıyısı olamayan kentten Türkiye’ye yıllık 20 bin ton alabalık Atatürk Barajı alabalık üssü oluyor Barajda üretilen balıklar Türkiye’nin her tarafına gönderiliyor

Atatürk Barajının Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi kıyısı ile Birecik ve Hilvan ilçelerinde yaklaşık 40 tesiste üretilen 20 bin ton alabalık başta Karadeniz olmak üzere Türkiye’nin bir çok iline gönderiliyor.
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’da alabalık üretimi de gün geçtikçe artıyor. Atatürk Baraj Gölünün Şanlıurfa’nın Bozova ve Hilvan ilçeleri ile Fırat Nehri kenarındaki Birecik ilçesinde yaklaşık 40 tesiste alabalık üretiliyor. Havzada üretilen yaklaşık 20 bin ton alabalık, başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye’nin bir çok iline gönderiliyor.

Yavru verip yetişkin alıyor
Bölgedeki balıkçılara yavru alabalık sağlayan ve daha sonra yetişkin olarak geri alan Adıyaman’da alabalık üreticiliği ve tüccarı Alaattin Tunç,” Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesindeki arkadaşlarla dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Bizim kuluçkahanemiz var. Onlara yavru veriyoruz. Yeri geldiği zaman onlardan alıp kendimiz de satıyoruz. Bu işi daha önceden yaptığımız için Pazar alanımız daha geniş. Bu üreticilerin hem yol hem de elektrik sorunu çözülmesi halinde burada çok ciddi ve güzel üretimler yapılabilir. Ben Trabzon’a kadar gönderdim. Cizre, Mardin, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, talep edilen her yere götürüyoruz” dedi.

Karadeniz bölgesine kadar gönderiliyor
Bölgede yetiştirilen alabalıkların Türkiye’nin her tarafına gönderildiğini belirten Bozova İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Hakan Akgün, “ Atatürk Baraj Gölü bir numaralı avlak sahası olan Yaslıca mevki'isindeyiz. Burada 4 alabalık üretim tesisimiz bulunmakta. Bu tesislerde üretilen balıklar genellikle iç piyasaya, Karadeniz bölgesine, Kayseri’ye ve diğer batı illerine pazarlanmak kaydıyla satışı yapılmaktadır. Atatürk Barajı 81 bin 700 hektarlık bir alana sahip olmakla beraber binde birlik bir kısmında kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Kültür balıkçılığı açısından ciddi manada atıl durumda olduğunu söylemek istiyorum. Bu manada özellikle özel sektörde girişimler beklediğimizi, istihdamla ilgili girişimlerde bulunmalarını temenni ediyorum. Balık da anne sütü kadar temizdir. Özellikle haftada iki defa balık tüketilmesini bütün uzmanlar tavsiye ediyor” ifadelerini kullandı.

Üretim 8 ay sürüyor
Bölgede 5 yıldır alabalık üreticiliği yapan su ürünleri teknikeri Emre Kaymaz,” 2016 yılında Atatürk Baraj Gölü üzerinde alabalık tesisi kurdum. 2016 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Tesisimizin kapasitesi 249 tondur. 200 tonluk yeni bir projemiz daha var. Alabalık üretimini burada tek dönemli yapıyoruz. Eylül, Ekim ayı gibi başlayıp Mayıs ve Haziran ayında bitirmiş oluyoruz. Buradaki alabalık üretimi 8 ay devam etmektedir. Daha sonra 3 aylık bir bakım ve onarım dönemi var. Alabalıkları genellikle iç piyasaya gönderiyoruz. Daha çok restoranlara canlı alabalık satışı olarak sunuyoruz. Balık marketlerine, balık dükkanlarına, balık hallerine satışımızı gerçekleştirmekteyiz ama büyük işleme fabrikalarıyla anlaşıp onların üzerinden de yurt dışına gönderiliyor. Dolaylı olarak da ihracat yapmaktayız” dedi.

Yavru alıp yetiştirerek satıyoruz
Alabalık tesisinin sahiplerinden olan Abdulkadir Karaçizmeli ise,” Yılda tesisimizde 29 ton balık üretiyoruz. 3 tane büyük kafesimiz var. Aralık ayında balıkları 25 gram yavru olarak alıyoruz, porsiyona geldikten sonra piyasaya sürüyoruz. Şu anda balıklarımız 400 ile 450 gram civarında. Toptancılar gelip canlı olarak yükleyip götürüyorlar. Bir de burada perakende satıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
YEREL HABERLER Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Ceylanpınar’daki Antep Deresi temizleniyor
YEREL HABERLER Ceylanpınar’daki Antep Deresi temizleniyor
Şanlıurfa´da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa´da hafif ticari araç devrildi: 1ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da hafif ticari araç devrildi: 1ölü, 6 ...
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Eyyübiye’de yeni bir temel daha atıldı
YEREL HABERLER Eyyübiye’de yeni bir temel daha atıldı
'Düşük riskli' Şanlıurfa’da rehavet arttı Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER 'Düşük riskli' Şanlıurfa’da rehavet arttı Balıklıgöl ...
Karaköprü kırsalında spor yatırımı
YEREL HABERLER Karaköprü kırsalında spor yatırımı
Şanlıurfa'da Hizb-ut Tahrir örgütüne operasyon: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da Hizb-ut Tahrir örgütüne operasyon: 11 ...
Ciğerci esnafının yüzü güldü Vatandaşlar kahvaltıyı ciğer kebabı ile yaptı
YEREL HABERLER Ciğerci esnafının yüzü güldü Vatandaşlar kahvaltıyı ...
Şanlıurfa'da Hizb-Ut Tahrir operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da Hizb-Ut Tahrir operasyonu: 11 gözaltı
Şanlıurfa´da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin ...
Viranşehir’in çehresi hizmetlerle değişiyor
YEREL HABERLER Viranşehir’in çehresi hizmetlerle değişiyor
Kaçak kazı baskınında mozaik çıktı
YEREL HABERLER Kaçak kazı baskınında mozaik çıktı
Vergi dairelerinde borç yapılandırma kuyruğu Son güne bırakanlar uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Vergi dairelerinde borç yapılandırma kuyruğu Son güne ...
Viranşehir’deki kent parkı yapımında sona gelindi
YEREL HABERLER Viranşehir’deki kent parkı yapımında sona gelindi
Haliliye Belediyesinden PKU hastalarına gıda yardımı
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesinden PKU hastalarına gıda yardımı
Ceylanpınar Belediyesi kilitli parke taşı üretecek
YEREL HABERLER Ceylanpınar Belediyesi kilitli parke taşı üretecek
Sanayi esnafının sorunları dinlendi
YEREL HABERLER Sanayi esnafının sorunları dinlendi
Afyon'da saldırıya uğrayan çiğ köfteciye Şanlıurfalı meslektaşlarından destek
YEREL HABERLER Afyon'da saldırıya uğrayan çiğ köfteciye Şanlıurfalı ...
Şanlıurfa’da 133 kişi hakkında idari işlem yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 133 kişi hakkında idari işlem yapıldı
İlkokul öğrencileri pandemiyle ilgili kamu spotu hazırladı Öğrencilerden anlamlı proje İşaret diliyle hijyen, maske ve mesafeyi anlattılar
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri pandemiyle ilgili kamu spotu ...
Şanlıurfa’da tıbbi aromatik vadi projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da tıbbi aromatik vadi projesi hayata ...