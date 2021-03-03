Vali Erin engelli bir gencin daha yüzünü güldürdü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, daha önce talepte bulunan ortopedik engelli bir gencin de hayalini gerçekleştirdi.

Makam kapıları sürekli açık olan ve vatandaşları randevusuz kabul eden Vali Abdullah Erin, halk günü kapsamında yine onlarca vatandaşı makamında ağırladı. Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Erin, sorunların çözümü için doğrudan yetkilileri arayarak çözüm üretti. Ortopedik engelli olduğu için kendisine yardım eden kimse olmadan dışarı çıkamadığını, akülü bir tekerlekli sandalye alma imkânının da bulunmadığını belirterek Açık Kapı Müdürlüğünden destek isteyen Abdullah Çoban’ın da hayaline ulaşmasını sağlayan Vali Erin, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşunun (IOM Türkiye) desteğiyle temin edilen akülü sandalyeyi de talep sahibine teslim etti.

Hayalindeki akülü araca kavuşan Abdullah Çoban, Vali Erin’e teşekkür etti.

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