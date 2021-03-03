Haliliye'de çölyak hastalarının gönüllerine dokunuyor

Haliliye Belediyesi, ilçede ikamet eden çölyaklı 375 kişi için içerisinde glütensiz ekmek ve tüketimlerine uygun yiyeceklerin bulunduğu gıda paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Sosyal Yardım İşlemleri Müdürlüğü, “dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarında çölyaklı vatandaşların da gönüllerine dokunuyor. Çölyaklılara yönelik çalışmalarını devam ettiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, program dahilinde yürüttüğü gıda paketi dağıtımı da Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Erol ve Türkiye Çölyak Federasyonu Başkanı Hasan Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirdi. 375 çölyaklı için gıda paketi dağıtımında, vatandaşlar çölyaklılara yönelik yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Haliliye Belediyesi olarak ilk günden itibaren yardıma ihtiyacı olan tüm vatandaşların yanında olduklarını belirten Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Erol, “Bundan sonraki süreçte de desteğimiz artarak devam edecektir” dedi.

Başta Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkürlerini ileten Türkiye Çölyak Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, “2 yıldır bu yardımlar devam ediyor. Çölyaklılara ilk olarak sahip çıkan Haliliye Belediyesidir. Tüm çölyaklılar adına teşekkür ediyorum. Paketlerin içerisinde zaruri ihtiyaçlar var. Çocukların hayatları boyunca yemeyecekleri ürünler mevcut. Makarna, çikolata ve bulgur mevcut. Bu glütensiz ürünler çok önemli” ifadelerini kullandı.

Çölyaklılara yönelik dağıtılan koli içerisinde, un, irmik, kurabiye, çikolata, bulgur, makarna, helva, kek ve puding yer alıyor.

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