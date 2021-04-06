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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da tam teşekküllü hayvan hastanesi açıldı

İHA

Şanlıurfa’da tam teşekküllü hayvan hastanesi açıldı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi'nin açılışı Eyyübiye Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Açılışa, Şanlıurfa Vali Vekili ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye İlçe Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Akbaş, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcıları, kamu kurum kuruşlarının temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, basın mensupları, akademisyenler ve intörn öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan programda, protokol üyeleri birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarda Şanlıurfa ilinin hayvancılık potansiyeli ile Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi hakkında bilgiler verildi.
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Denek, “Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz hayvan hastanemizin oldukça kötü durumda olan yolunun yapılmasında, eğitim binamızın dış cephe boyasının yenilenmesinde, eğitim binamızda dezavantajlı ve yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın kullanabilecekleri asansör yaptırılmasında ve ayrıca hayvan hastanemizin peyzaj alanlarının yenilenmesinde fakültemize desteklerini esirgemeyen Eyyübiye ilçe Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a ve meslektaşımız olan Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a eğitim konusunda göstermiş oldukları duyarlılık ve vermiş oldukları desteklerden ötürü Fakültem ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Şanlıurfa ilinde birçok komplike hastalıklarla ilgili çözüm noktasında herkesin uğrak yerinin Veteriner Fakültesi olduğunu belirten Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Bizler şu anda belediye başkanı olarak sizlere hayatınızın her yönünde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Mensubu bulunduğum Veteriner Hekimliği adına başta rektörümüz olmak üzere hocalarımız ve öğrenci kardeşlerimiz ile birlikte çalışmaktan gurur duyacağımı, hayvancılığı geliştirmenin adına her türlü işlemi yapacağımı belirtmek istiyorum” dedi.
Üniversitenin Şanlıurfa’nın önemli bir değeri olduğunu ve Üniversiteye sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Eyyübiye Kampüsümüzün uzak bir köşesinde Veteriner Fakültemizin Hayvan Hastanesi bulunuyordu. Ama içler acısı bir haldeydi. Çok kötü durumdaydı. Hayvanlar ve insanlar için sıhhi açıdan uygun bir ortam değildi. Hocalarımızla gerekli istişarelerimizi yaptık. Haliliye ve Eyyübiye İlçe Belediye Başkanlarımızın katkılarıyla hem Veteriner Fakültesi binamız hem de hayvan hastanemiz belirli bir düzene girdi. Şehrimize yakışan da buydu. Ben ümit ediyorum ki bundan sonraki çalışmalarımızda da hem ilin bürokratları hem de belediye başkanlarımız daha fazla destek olurlar. Açılışımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.
Açış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak hayvan hastanesi protokol tarafından gezildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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