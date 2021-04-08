Baydilli sahada çalışmaları inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede yapılan park ve yol çalışmalarını inceleyerek çalışmaların gidişatıyla ilgili bilgi aldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeyi gezmeye devam ediyor. Baydilli ilçede yapılan çalışmaları tek tek incelerken, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Doğukent Mahallesinde yapılan yeni parkı inceleyen Baydilli, yine Doğukent’te kilitli parke çalışmasını da inceledi. Daha sonra Şenevler Mahallesine geçen Baydilli buradaki yol revize, onarım çalışmalarını inceledi. Karaköprü’yü modern bir ilçe yapma düşüncesiyle yoğun bir çalışmanın içerisinde olduklarını ifade eden Baydilli, “Her gün ilçemizde geziyoruz, sorunları yerinde görüyoruz. Bugün de yapılan çalışmaları görmek istedik ve ilçemizde yapılan park ve yol çalışmaları ile diğer projelerimizi inceledik. Ekiplerimiz gerçekten özverili bir şekilde çalışıyor, ilçeye hizmet noktasında büyük uğraş veriyorlar. İlçemize yakışacak yeni parklar, yollar yapıyoruz ve projeler üretip hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu yoğun çalışmamızın neticesinde de ilçemiz daha da güzelleşecek, parlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Baydilli inceleme esnasında ekiplere çalışmaların hızlandırılarak bir an önce bitirilip vatandaşların hizmetine sunulması konusunda talimat verdi.

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