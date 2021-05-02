Evden çıkamayanların yardımına ekipler koşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmadan dolayı evlerinden çıkamayan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gelen talep ve önerileri büyük bir özveri ile takip ederek vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.

Tüm Türkiye’de 29 Nisan akşamından başlayan ve 17 Mayıs’ta sona erecek tam kapanmadan dolayı evlerinden çıkamayan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların yardımına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Alo 153 İletişim Merkezi” aracılığıyla koşuyor.

Şanlıurfa’daki vatandaşlara kolaylık sağlamak için kurulan “Alo 153 Çağrı Merkezi” günlük ortalama bin 500, aylık ise yaklaşık 47 bin çağrı alıyor.

Özellikle pandemi dönemiyle Evde Kal çağrılarına uyan ve kısıtlamalarda evlerinden dışarıya çıkamayan yaşlı ve yardıma ihtiyacı olan ailelerin ihtiyaçlarına anında karşılık veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi aracılığıyla durumu zabıta ekipleri ile vefa destek gruplarına aktararak vatandaşların talepleri evlerine kadar ulaştırılıyor.

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