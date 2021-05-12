Engereklerin 'çiftleşme dansı'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Bozova ilçesinde dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen 2 engereğin boş arazide birbirlerine sarılı haldeki 'çiftleşme dansı' cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı eskiden köy olan Boztepe Mahallesi'nde çiftçiler tarlada çalıştıkları sırada yakınlarına kadar gelen 2 yılanı görünce şaşkınlık yaşadı. Yılanların birbirlerine sarılı haldeki çiftleşme dansını izleyen vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydettiler. Engerek türü olduğu düşünülen 2 metre uzunluğundaki yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-05-12 16:17:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.