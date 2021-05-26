Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

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Şanlıurfa’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaAdıyaman karayolunun 43’üncü kilometresinde yaşandı. Mehmet Ali K.‘nin kullandığı 45 EU 794 plakalı otomobil ile Hamza C.’nin kullandığı 63 M 6856 plakalı traktör çarpıştı. Kazada Mehmet Ali K., Hamza C. ve Ayşe K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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