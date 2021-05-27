Otomobil takla attı, 8 aylık bebek hayatını kaybetti

SiverekDiyarbakır karayolunda bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 8 aylık bebek hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde SiverekDiyarbakır karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 07 AHZ 749 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden oldukları öğrenilen sürücü Nurettin Toprak ile Amine, Abdülaziz, Aleyna, Ayşe ve Arya Line Toprak yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 8 aylık Aleyna Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.