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Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı Eşsiz görüntüler oluşturan hasat, drone ile havadan görüntülendi

İHA

Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı Eşsiz görüntüler oluşturan hasat, drone ile havadan görüntülendi

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı başladı. Eşsiz görüntüler oluşturan hasat, drone ile havadan görüntülendi.
Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fiğ gibi ürünler yetiştiriliyor. 1 milyon 633 bin 244 dekar arazi üzerinde tarım yapılan işletmede, büyük bölümü sulu tarım yapılan 678 bin 449 dekar alandaki buğday hasadı başladı.

157 biçerdöver, 140 kamyon ve çok sayıda işçi çalışıyor
Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen hasat sezonu 157 biçerdöver, 140 kamyon ve çok sayıda işçinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığı, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletmeden bu yıl 200 bin tonun üzerinde kaliteli buğdayın elde edilmesi bekleniyor. Ülkenin ekonomisine ciddi katkıda bulunan işletmeden çıkan buğdaylar ülke çiftçisinin tohum ihtiyacını karşılarken, üründen elde edilen saplar ise işletmedeki hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendiriliyor. İhtiyaç fazlası olan saplar ise iç piyasada satışa sunuluyor.
İşletme bitkisel üretim müdür yardımcısı Muhammet Altıparmak, yaptığı açıklamada, verimli arazilere sahip TİGEM Ceylanpınar İşletmesi'nde toplam arazi varlığının bir milyon 633 bin 244 dekar olduğunu, bunun yaklaşık 1 milyonun ise tarla olduğunu söyledi. Türkiye'de ve dünyada kendi alanında en büyük arazi varlığına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hasat işlemlerinin devam ettiğini belirten Altıparmak, “Önceden işletmede kuru tarımla üretim yapılıyordu. Ancak son yıllarda ciddi yatırımlar gerçekleştirilerek, 696 bin 475 dönüm alanda basınçlı modern sulama sistemine geçildi. Sulama sistemleri sayesinde buğdayda bu yıl verim artışı bekliyoruz. Türkiye'de ve dünyada kendi alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde hasat işlemlerimiz devam ediyor. Eskiden tarlalar bir yıl dolu, bir yıl boş dediğimiz nadas sistemiyle işlenirdi. Şimdi her yıl ciddi verim alınan bir sisteme döndük. İşletmemizde yaklaşık 60 bin dönüm alanda mercimek hasadımız gerçekleşti. Buğday hasadına ise devam ediyoruz. 594 bin 849 dekar alanda buğday hasadı gerçekleştiriyoruz. Hasatta güzel verimler alıyoruz, verim adına olumlu bir rekolte tahmini bekliyoruz. Her yıl münavebe dediğimiz planlı ekim nöbeti sistemine göre ekim alanları değişiyor ama yine de 200 bin tonun üzerinde bir rekolte tahminiyle bu yılı hedefliyoruz. Yani buradan 160 bin tonun üzerinde buğday tohumu elde etmeyi düşünüyoruz. İşletmemizin ana vazifesi buğday tohumu üretmektir, bizde tohum üretip çiftçiye dağıtım amacıyla hareket eden bir kuruluşuz, rekolte bir anlamda çiftçinin alacağı tohum anlamına da gelmektedir. İşletmemizde 14 çeşit tohumluk buğday üretilmekte, bu tohumluk buğdayların tamamı yüksek kalitede talep gören ekmeklik ve makarnalık çeşitlerden oluşmaktadır Her yıl değişmekle beraber işletmemizin toplam tohumluk dağıtımı 100 bin ton civarına ulaşmaktadır” dedi.

"Yılda iki ürün almaya başladık"
Sulama ile birlikte tarladan yılda iki ürün almaya başladıklarını ifade eden Altıparmak, işletmedeki toprağın çok verimli olduğunu dile getirdi. Altıparmak, hasat sezonuna başladıkları için heyecanlı olduklarını ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını da aktararak, "Hasada başladığımız andan itibaren 16 grupta toplam 157 biçerdöver ve 140 adet kamyonla çalışıyoruz. Çok sayıda işçi görev alıyor. Hasat her birimde ayrı ayrı kurban kesilerek, törenle başlar. Çünkü her birimde farklı gruplar çalışmaktadır. Bu şekilde hasada başlayıp, kazasız belasız hasadı bitirme niyetiyle hareket ediyoruz. Ayrıca 38 tane ayrı yangın kontrol noktası kurduk. Herhangi bir yangının söz konusu olması durumunda koordineli ve hızlı bir şekilde müdahale yapıp kontrol altına alıyoruz. Yaklaşık bir ay süren işlemler oluyor, hasattan elde ettiğimiz sapları ise yem olarak kullanıyoruz. İşletmemizde hayvancılık tesislerimiz mevcut, ciddi miktarda kaba yem ihtiyacı olan bu tesislerde sapları kaba yem olarak kullanıyoruz. Fazla kalanı ise iç piyasada satışa sunulduğu" diye konuştu.

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