Haliliye ve Eyyübiye kırsalında asfalt atağı

Şanlıurfa genelinde asfalt çalışmalarını plan ve program dâhilinde aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,13 ilçe kırsalında başlattığı yol yapım çalışmalarında alt ve üst yapısı tamamlanan yolları asfaltla buluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, özellikle kırsal bölgelerdeki ulaşımın daha rahat sağlanması için asfaltlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Havaların ısınmasıyla birlikte program dahilinde kırsal mahalle yollarını asfalta hazır hale getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sathi asfalt çalışmalarını da aynı titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye ilçesine bağlı Yeşilyurt, Beykuyusu ve Körkuyu mahalleleri arası kırsal mahalle yollarında çalışmalar devam ederken, Güvenli, Yenice ve Çatallı, Beşikdüzü mahalleleri arası birinci kat sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlandı.



Eyyübiye kırsalı büyükşehir ile değişiyor

Öte yandan Eyyübiye ilçesine bağlı Bakırtaş, Yıldız Mahallesi arası birinci kat sathi asfalt çalışmaları tamamlanırken, Eyyübiye ilçesi Yağmurlu, Arpalı, Uğurlu, Kırçiçeği, Örenli, Bayramlı Taşlıca güzergahında asfalt öncesi reglaj ve astar uygulama çalışmaları ise devam ediyor.



Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarları yollarının daha konforlu hale getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ederek yollarını artık daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabileceklerini belirttiler.

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