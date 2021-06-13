Başkan Beyazgül Halfeti’de temaslarda bulundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta sonunu sakinliği, karagülü ve eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Halfeti ilçesine ayırarak büyükşehir belediyesi tarafından yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Başkan Beyazgül esnafla sohbetinde ise 1 milyon turist hedefini yineledi.

Her hafta sonu ilçe temaslarında bulunan Başkan Beyazgül’ün bu seferki adresi Halfeti ilçesi oldu. İlçeye giderek devam eden modern mezbaha çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Beyazgül’e Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ak Parti Halfeti İlçe Başkanı Ökkeş Aybek, ilgili daire başkanları ve birim müdürleri de eşlik etti.



”Halfeti mezbahasını 6 ay içerisinde tamamlayacağız”

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine kazandırılacak modern mezbaha ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Beyazgül, "Halfeti ilçemize kazandıracağımız modern mezbaha için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir mezbahayı Halfeti’mize kazandırıyoruz. Ekiplerimizin bölgede çalışmalarını inceledik. 6 ay içerisinde mezbahayı tamamlayarak teslim etmiş olacağız. Halfeti’miz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise konuşmasında modern bir tesisi ilçelerine kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek modern mezbahanın en kısa sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını aktardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Halfeti ilçesinde hizmete sunulan kadın destek merkezi ve gençlik merkezini de ziyaret eden Başkan Beyazgül, tesislerde eğitim gören kursiyerle sohbet ederek yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiğini belirtirken, kursiyerler de kendilerine sunulan imkanlardan dolayı şükranlarını ilettiler.

ŞUSKİ atık su tesisini de inceleyen Başkan Beyazgül, tesis ile ilgili bilgiler aldıktan sonra atık su tesisinin Temmuz sonuna kadar hizmete gireceğini belirtti. Halfeti Belediye Başkanlığı ve Halfeti Ak Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Başkan Beyazgül, ziyaretlerinin sonunda bölgede bir girişimci tarafından hizmete sunulan Halfeti Atlı Spor Kulübü’nün de açılış kurdelesini keserek ziyaretçilerin mutlaka aileleriyle birlikte ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

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