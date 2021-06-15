Müslüm Gürses Müzesi taşındı Müslüm Gürses Müzesi Haliliye'den Karaköprü'ye taşındı

Müze şehir olma yolunda ilerleyen Karaköprü'de Başkan Metin Baydilli'nin girişimleriyle ilçeye taşınan Müslüm Gürses Müzesi törenle hizmete açıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeyi müze şehir yapma hedefinde yeni bir müzeyi Karaköprü'ye kazandırdı. Şanlıurfalı merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hatırasını yaşatmak için Şanlıurfa Valiliği bünyesinde geçtiğimiz yıllarda Haliliye ilçesinde açılan Müslüm Gürses Müzesi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle ilçeye taşındı.

Karaköprü yaşam park içerisindeki müze yapılan açılış töreniyle hizmete açıldı. Müzenin içerisinde Müslüm Gürses'e ait kişisel kıyafetler ve malzemeler bulunurken, sanatçının fotoğrafları ve albümleri sergileniyor. Açılış öncesi Baydilli, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz ve misafirlere El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi ile Basın ve Sinema Müzesini gezdirerek tanıtımını yaptı.

Karaköprü Yaşam Park içerisindeki Müslüm Gürses Müzesi Pazartesi günleri haricinde her gün mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

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