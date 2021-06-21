Şanlıurfa’da Cilalı Taş Devri'ne ait ören yeri bulundu Ören yerinin yaklaşık 10 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Sayburç Mahallesi'nde bir evin altında ve bahçesinde Cilalı Taş Devri'ne (Neolitik Çağ) ait ören yeri bulundu.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Sayburç Mahallesi'nde bir evin altında ve bahçesinde Neolitik Çağ'a ait ören yeri keşfedildi. Kazı çalışmalarına başlanan tarihi alanda incelemeler devam ederken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Sayburç Mahallesi'ndeki kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Başkan Baydilli’ye ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan ve Harran Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci de eşlik etti. Başkan Baydilli, Kazı Başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan’dan çalışmalarla ve ortaya çıkan eserlerin dönemiyle ilgili bilgi aldı. Kazı çalışmalarının devam ettiği ören yerinin 10 bin yıllık olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık olduğu belirlenen Göbeklitepe ve Göbeklitepe'den 3 bin yıl daha eski olduğu tahmin edilen Karahantepe bulunuyor.

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