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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu

İHA

Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu

– Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir sürücü, kontrolden çıkarak devrilmek üzere olan traktörünün altında kalmaktan son anda atlayarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı kırsal Sızan Mahallesi'nde yaşandı. Osman Y., bahçedeki ağaçları sulamak için evin önündeki su tankerini 63 ABZ 082 plakalı New Holland marka traktöre bağladı. Tarlaya giderken toprak yoldan geçtiği sırada traktör yan yatmaya başladı. Sağ tekerlek kısmı havaya kalkan traktörün devrileceğini anlayan sürücü üzerinden atladı. Traktör devrilerek taklalar atarken sürücü ise yara almadan kurtuldu.
Traktörün devrildiğini gören mahalleli olay yerine koştu. Sürücünün yaralı olmadığını görenler rahat bir nefes alırken, devrilen traktör ve su tankeri ise vatandaşlar tarafından yeniden düzletildi.

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