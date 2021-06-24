AK Parti'li vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı (2) 



GÖZALTI SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Terör örgütü PKK/KCK adına, AK Parti'li Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen ve Birecik ilçesinde yakalanan, 'Azad Pirsus' kod adlı S.P. isimli teröristin tutuklandığı öğrenildi. Terörist ile irtibatlı, gözaltındaki 9 kişinin ifadelerinin ardından soruşturmanın genişletildiği ve bu kişilerle hareket eden 14 şüphelinin daha polis operasyonlarıyla yakalandığı belirtildi. Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-06-24 12:08:00



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