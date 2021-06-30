Boğulmak üzere olan köpek son anda kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen köpek boğulmak üzereyken ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Olay yerine giden itfaiye erlerinden biri, yaklaşık 2 gündür suda olan köpeği gördükleri halde itfaiyeye haber vermeyip köpeği kurtarmak için çaba harcamayan gençlere sitem etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Keskin kırsal Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında yaşandı. Kanalda boğulmak üzere olan bir köpek olduğu ihbarını alan ekipler, bölgeye gitti. Sazlıkta boğulmak üzere olan köpeği çıkartmak için çalışma başlatan ekipler, 2 gündür orada olduğunu öğrenince itfaiyeye haber vermeyip köpeği çıkartmak için herhangi bir çaba harcamayan gençlere sitem etti. İtfaiye erlerinden biri, “Mübarek genç, delikanlısınız, dünden çıkartamadınız mı bunu” diyerek sitemini dile getirdi. Sudan çıkartılan köpek tedavi altına alındı.

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