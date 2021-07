Viranşehir ve Ceylanpınar’a katı atık tesisi kuruluyor

Türkiye’de mültecilerden etkilenen alanlarda belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Ceylanpınar ve Viranşehir ilçeleri arasında entegre katı atık tesisi kurulacak. Viranşehir ve Ceylanpınar ilçe belediyelerinin kullanımına sunulacak olan entegre katı atık tesisi projesiyle ilgili Ceylanpınar’da paydaş katılım toplantısı gerçekleştirildi.

Ceylanpınar ile Viranşehir ilçeleri arasında yer alan Arbit bölgesinde kurulması planlanan tesis ile ilgili vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Türkiye’deki Mülteciler İçin Malı Yardım Programı (FRIT) kapsamında sinevizyon sunumu ile başlayan ve ardından soru cevap ile devam eden paydaş katılım toplantısına Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili İbrahim Almaz, Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, mahalle muhtarları, Suriyeli misafirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili İbrahim Almaz, ‘’Belediye Başkan Vekili olarak gelen heyete çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İki ilçemiz için çok büyük ihtiyaç duyulan projenin hayata geçirilerek Viranşehir ve Ceylanpınar’a ilçelerimize bir an önce kazandırılmasını ümit ediyorum. Her iki ilçemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.

Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, ‘’İlçemizdeki Suriyeli mültecilerin etkilerini azaltmak ve alt yapılarını sağlamak adına yapılan proje dahilinde 2016 yılında 1. etap olan çöp aktarma istasyonu tamamlanmıştı. Bu tamamlanmadan sonra her gün bir treyler Büyükşehir Belediyemizce gönderilen tır aracılığıyla çöplerimiz kesinlikle burada bırakılmadan bertaraf tesisine götürülmekte. Bugün ekipler geldi, bizler de kendilerini ağırladık. Başkan Vekilimiz İbrahim Almaz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın da katılımlarıyla paydaş toplantısına katılım sağladık. Gelen yetkili arkadaşlarımız burada bir bilgi sunumu gerçekleştirdi. Verimli bir sunum oldu. Bu projenin 2. etabı henüz tamamlanmadı ve bizler de belediye olarak bu projeyi özlemle önemsiyoruz. Bir an önce bu eksikliğin giderilmesini arzu ediyoruz. Projenin hayata geçmesiyle birlikte kooperatifleşmeyle beraber belediyemize nispetten gelir elde edilerek maddi katkı sağlayacak’’ ifadelerinde bulundu.

Proje Danışmanı Serkan Küçük Ünsal, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin proje yürütücülüğünü yaptığı ViranşehirCeylanpınar entegre katı atık tesisinin çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalışmaları kapsamında halkın katılım toplantımızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda sorularımızı da aldık ve şikayet mekanizmamızdan bahsettik. Bu konuda da gerekli raporlarımızı yapacağız. Burada aldığımız soruları raporlarımızda işleyeceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin aldığı şikayetleri değerlendirmesiyle projenin artık inşaat aşamalarının başlaması ön görülmekte hayırlı uğurlu olsun’’ şeklinde konuştu.

Ulucami Mahalle Muhtarı Ali Gürel ise, ‘ViranşehirCeylanpınar entegre katı atık tesisinin ilçelerimize kazandırılmasıyla birlikte artık mahallelerimiz ve çevremiz daha temiz hale gelecek’’ diye konuştu.

