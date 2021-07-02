Eyyubiye’de asfaltlama çalışması devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akşemsettin mahallesinde yapılacak olan asfalt serim çalışmaları için söküm işlemi devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan asfalt serim çalışmaları devam ederken, Akşemsettin mahallesi 1599. Sokakta da serim öncesi söküm işlemleri yapılıyor. Sokağın bölgenin en çok kullanılan ve en işlek sokaklarından biri olması nedeniyle sık sık yıpranması ve vatandaşların mağduriyet yaşaması üzerine harekete geçen Eyyübiye Belediyesi, asfalt serimi ile köklü çözüme ulaşıyor. Ekipler, İlçede trafik yoğunluğunun fazla olduğu caddeleri bir bir asfaltla buluşturuyor.

Akşemsettin mahallesi 1599. Sokak için de söz veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapılan asfalt ihalesinin ardından ekipleri bölgeye yönlendirdi. Söküm işleminin sürdüğü ve tamamlanma aşamasına geldiği bölgede ŞUSKİ tarafından yapılacak alt yapı sonrası asfalt serimine başlanacak. Bölgesinde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle Muhtarı Teyyip Teber İzol, çalışmalardan dolayı Kuş’a teşekkür etti.

Muhtar İzol,” Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş göre gelmeden önce ve göreve geldiğinde bizlere söz erdi. Akşemsettin Mahallesi 1599. Sokak’ı asfalt yapacaklarına dair. Çok şükür Başkanımız vermiş olduğu bütün sözleri yerine getiriyor. Mahallemizin 1599 . sokağında söküm işlemleri tamamlandı.. Alt yapı işlemi kaldı bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bu işlem bittikten sonra Başkanımız hemen asfalt serim işlemine başlayacak. Biz Akşemsettin mahallesi olarak Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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