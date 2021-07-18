Şanlıurfa’da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde takla atan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, SiverekŞanlıurfa karayolunun 7’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir eden Nadir Ekin idaresindeki Toyota marka 61 JA 090 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ramazan Özay, Kadir Özdemir, Mesut Budak ve Mehmet Karakuş yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mesut Budak ve Mehmet Karakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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