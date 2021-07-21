Ekinci bayramı vatandaşlarla geçirdi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci bayram tatilini ilçe halkını ziyaret ederek geçirdi.

Bayram öncesi esnaf ve alış veriş yapan vatandaşları ziyaret eden Başkan Ekinci, Kurban bayramının 1’inci gününde şehit ve gazi ailelerinin ziyaret etti. Başkan Ekinci bayramın 2’nci gününde ise vatandaşların evine giderek bayramlarını kutladı. Başkan Ekinci daha sonra hastanelerde ve evlerinde yatan hasta ile hasta yakınlarını ziyaret edip, bayramlarını kutlayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Seçim öncesi söylediği “Belediyeyi koltukta değil, sahada yöneteceğiz” sözünü yineleyen Başkan Ekinci, “Kurban Bayramı nedeniyle hem halkımızın bayramını kutladık hem de vatandaşlarımızın sorun, istek ve taleplerini yerinde dinledik. Allah’ın izni ve halkımızın desteği ile var olan sorunların çözümü konusunda elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz” dedi.

Başkan Ekinci’nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise başkana güvendiklerini ve inandıklarını belirterek, genç başkanın güzel ve kalıcı hizmetlere imza atanacağından şüphelerinin olmadığını kaydetti.

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