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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceylanpınar’da gıda denetimi yapıldı

İHA

Ceylanpınar’da gıda denetimi yapıldı

Ceylanpınar Belediyesi zabıta ekipleri, belediye başkanının talimatıyla gıda denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, denetime geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen devlet hastanesi yemekhanesi ve kantiniyle başladı.
Halkın ve sağlıkçıların sağlığını önemseyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, zabıta ekiplerine talimat vererek ilçe genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, ilk olarak geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Ceylanpınar Devlet Hastanesinde denetim yaptı. Ekipler, hasta ve sağlıkçılara yönelik hazırlanan gıdaları yerinde inceleyerek denetimlerini sürdürdü. Titiz bir çalışma yürüten zabıta ekipleri, hastane mutfağı, yemekhane ve gıda depolarında denetim yaptı. Devlet hastanesinde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların da yoğun olarak alışveriş yaptığı kantini de denetimden geçirdi.
Ceylanpınar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçenin dört bir yanında alışveriş merkezleri, lokanta, restoran ve ekmek fırınları gibi vatandaşların yoğun olduğu iş yerlerinde de gıda denetimi ve Maske Mesafe Hijyen kurallarıyla ilgili denetim yaptı.

Denetimlerimiz devam edecek
Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Canpolat denetimlerin devam edeceğini belirterek, ‘’Zabıta müdürlüğü olarak günlük rutin denetimlerimiz devam etmektedir. Aynı zamanda bugün yeni açılmış olan devlet hastanemizin yemekhanesinde, sağlıkçılarımızın sağlığı için yemek üretim alanları başta olmak üzere gıda stoku ve soğuk hava deposu alanlarını tek tek gezerek denetimlerimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda ekmek üretim yapan fırınlarda hijyenik ve gramaj kontrollerini de yaptık. Akabinde ilçemizde faaliyet gösteren lokanta ve restoranlarda da denetimlerimizi yaptık. Her zaman sahada denetimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Benzer denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

"Halkımızın ve sağlıkçılarımızın sağlığı bize emanet"
Ceylanpınar Belediyesi Gıda Teknikeri Abdulkadir Yalçın ise, “Bugün ilçemiz genelinde oluşturduğumuz denetim ekibi ile zabıta müdürümüz Mehmet Canpolat’la birlikte ilçe genelinde rutin gıda denetimleri gerçekleştirdik. Öncelikli olarak ilçemizde yeni faaliyete geçen devlet hastanemizin yemekhane alanı ve soğuk zincir alanlarında denetimde yaptık. Bu hususta sağlıkçılarımızın sağlığı bize emanet sloganıyla yola çıkarak ilçe genelinde sağlıkçılarımızın ve vatandaşlarımızın daha rahat alışveriş yapabilmeleri adına rutin gıda denetimlerimizi yaptık. Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu’nun direktifleri doğrultusunda yapacağımız rutin denetimler aralıksız devam edecektir. Bu hususta ilçemiz genelinde vatandaşlarımızın ve özellikle devrin kahramanları Covid19’la mücadelede her zaman ön safta olan sağlıkçılarımızın sağlığını korumak adına lokantalarımız, kantinlerimiz, devlet hastanemizin yemekhane alanlarını da rutin olarak denetledik. Aralıksız yapacağımız kontroller her zaman devam edecektir’’ diye konuştu.

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