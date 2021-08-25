Türkiye’nin 'kırmızı' kategorideki tek ilinde aşı olanlar aşısızlara tepkili Aşı olan vatandaşlar: “Bu durum bizim için utanç verici” “Ölüm sizi bulmadan siz aşıyı bulun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin 'kırmızı' kategorideki tek ilinde aşı olanlar aşısızlara tepkili Aşı olan vatandaşlar: “Bu durum bizim için utanç verici” “Ölüm sizi bulmadan siz aşıyı bulun”

İHA

Türkiye’nin 'kırmızı' kategorideki tek ilinde aşı olanlar aşısızlara tepkili Aşı olan vatandaşlar: “Bu durum bizim için utanç verici” “Ölüm sizi bulmadan siz aşıyı bulun”

Türkiye'de, en az bir doz korona virüs aşısı vurulma oranında yüzde 53,1 ile kırmızı kategorideki tek kent olan Şanlıurfa'da aşı olan vatandaşlar aşı olmayanlara tepki gösterdi. Yaşanan durumun kent için utanç verici olduğunu belirten aşılı vatandaşlar, aşı yaptırmayan herkesin aşı olmasını istedi.
Türkiye'de, en az bir doz korona virüs aşısı vurulma oranında yüzde 53,1 ile kırmızı kategorideki tek kent olan Şanlıurfa'da virüsle mücadele çalışmaları sürüyor. Covid19 aşısında 18 yaş ve üstünde en az bir doz vurulma oranıyla tek kırmızı il olan Şanlıurfa'da aşısını olan vatandaşlar, aşı olmayan vatandaşlara tepki göstererek aşı olmaya davet etti. Aşı olan vatandaşlar, çevrelerinde yakın akrabalarının aşı olmayarak hayatını kaybettiklerini ifade ederek, hem çocuklarının eğitimi hem de sağlıkları için herkesin aşı olması gerektiğini vurguladı.

“Hastaneye cenazemiz için değil aşı için gidelim”
Aşı olan vatandaşlardan Namık Kemal Ergün, “Bugün çevremizde 18 yaşında, 32 yaşında, 45 yaşında vefat eden insanlarımız var. Yani bunların vefat etme sebepleri ya aşı olmamışlar ya da bir şekilde kendilerini koruyamamışlar. Genelde de aşı olmayanlarla birinci dozu tek olanların vefat ettiklerine şahit oluyoruz. Ya da hastalığa yakalandıklarını görüyoruz. Dünya bu aşıyı yaptırıyor. Yani bundan korkacak bir şey yok. Ben de ilk başlarda yaptırmıyordum, şimdi güzel bir bilinçlendirme yaptılar. Biz de anladık ki bu iş gerçekten aşıyla atlatabileceğimiz bir durum haline geldi. Urfalılara buradan sesleniyorum. Yani aşı olmayıp Allah korusun hastaneye cenazeleri geleceğine sağ salim gelip aşınızı olun. Bu durum daha iyi olacaktır. Yani bir yakınınızı kaybetmeden bence gelip aşınızı olun diyorum” dedi.

“Korona haritasında Şanlıurfa’yı kırmızı görmek utanç verici”
Üç doz aşısını da yaptığını belirten vatandaşlardan Mehmet Kaşıkçıoğlu ise “Ben 3 doz aşımı da oldum. Aşı olmayanlar da bir an önce aşısını olsunlar. Yani Türkiye’nin korona haritasında Şanlıurfa’yı kırmızı görmek bizim için utanç verici bir durumdur. Ben şahsen bu durumdan dolayı utanıyorum. Ben çocuklarıma dahi aşı yaptırdım. Çevremi de zorluyorum. Herkesin çevresine karşı sorumluluk almasını bekliyorum. Bir an önce bu kırmızı kategoriden çıkalım” ifadelerini kullandı.
Bazı aşı olmayan gençler ise çevrelerinde yakınlarının öldüğünü gördükten sonra fikirlerinin değiştiğini ve aşı olmaya karar verdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilgi kirliliği Şanlıurfa´yı kırmızıda bıraktı
YEREL HABERLER Bilgi kirliliği Şanlıurfa´yı kırmızıda bıraktı
Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı
YEREL HABERLER Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market ...
Halfeti’ye modern mezbahane kazandırılıyor
YEREL HABERLER Halfeti’ye modern mezbahane kazandırılıyor
Suruç kırsalında asfalt yol çalışması
YEREL HABERLER Suruç kırsalında asfalt yol çalışması
Haliliye Belediyesi ile geçmişe yolculuk yaptılar
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesi ile geçmişe yolculuk yaptılar
Karaköprü’de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa’da yüzlerce gıda ürününe el konuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yüzlerce gıda ürününe el konuldu
Anne çocuklarını hortumla su sıkarak serinletti
YEREL HABERLER Anne çocuklarını hortumla su sıkarak serinletti
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı
Fıstık bahçesinde ölen Mert, kazara kendini vurmuş
YEREL HABERLER Fıstık bahçesinde ölen Mert, kazara kendini vurmuş
Göbeklitepe Başkanlık Kupasında finalistler belirlendi
YEREL HABERLER Göbeklitepe Başkanlık Kupasında finalistler ...
Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü
YEREL HABERLER Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü
Şanlıurfa’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Haliliye yollarında asfalt çalışması
YEREL HABERLER Haliliye yollarında asfalt çalışması
Şanlıurfa’da yüz yüze eğitim öncesi okullarda kapsamlı temizlik
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yüz yüze eğitim öncesi okullarda ...
Bölgede tamirci bulamayınca kendi atölyesini kurdu Engelli vatandaş 10 yıldır tekerlekli sandalye tamir ediyor
YEREL HABERLER Bölgede tamirci bulamayınca kendi atölyesini ...
Suriye sınırına giden yol asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Suriye sınırına giden yol asfaltlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.