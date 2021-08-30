Şanlıurfa´da terör operasyonunda 2 tutuklama

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da polisin, terör örgütü PKK/YPG'ya yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2´si tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/YPG terör örgütüne bağlı çeşitli yapılanmalarda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve kadınların da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin isimlerine ulaşıldı. Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-08-30 16:20:09
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