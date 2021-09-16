Şanlıurfa´da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. 23 kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelinde operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen 12 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda 125 gram eroin, 15 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 235 hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1135 lira ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 23 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-09-16 13:19:44



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