Bilim adamları Sefertepe’yi ziyaret etti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Eskikale Mahallesi Yukarı Darık sokakta, binlerce yıllık tarihe sahip olan Göbeklitepe’ye benzerliği ile dikkat çeken Sefertepe, bilim insanlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Neolithic Project Taş Tepeler organizasyonu kapsamında yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insani Viranşehir’de binlerce yıllık tarihe sahip olan Sefertepe’yi ziyaret etti.

Heyeti, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve belediye meclis üyeleri karşıladı.

Bilim insanlarından oluşan heyet, yaklaşık 4 ay önce İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan’ın bilimsel danışmanlığında yapılan arkeolojik kazı çalışmalarından sonra, Sefertepe’yi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan, Sefertepe tarihi ve yapılan kazı çalışmaları ile ilgili heyete bilgi verdi.

Heyetle yakından ilgilenen ve sohbet eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe’nin Göbeklitepe’ye benzerliğine dikkat çekerek, yapılacak kazının insanlık tarihi adına yeni keşiflere vesile olabileceğini kaydetti.

Sefertepe’nin ziyaret edenleri büyüleyen bir atmosfere sahip olduğunu ifade Başkan Ekinci, kazı sonuçları sonucu gün yüzüne çıkan tarihin heyecan verici olduğunu söyledi. Sefertepe’de başlatılan kazı çalışmalarına destek olan herkese teşekkür eden Ekinci, kazı sonucu gün yüzüne çıkarılacak tarihin ilçe turizmine, ekonomisine, ilçenin tanıtımında ve bölgeye olumlu etkileri olması temennisinde bulundu.

İlçede yeraltı tarihinin gün yüzüne çıkarılması için her türlü desteği vereceklerinin altını çizen Başkan Ekinci, ziyaretlerinden ötürü heyete teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Viranşehir Belediyesi tarafından heyete çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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