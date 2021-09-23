Duruşmadan çıkıp kavga ettiler: 5 yaralı

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA Adliyesi'nin bahçesinde duruşmadan çıkan taraflar birbirine girdi. Çıkan kavgada biri özel güvenlik görevlisi 5 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, öğleden sonra Şanlıurfa Adliyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir tazminat davasından çıkan iki grup kavga etti. Kavgada tarafları ayırmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Adem Ç., İbrahim G., Mehmet G., Hüseyin G. ve Aydın G. bıçakla yaralandı. Jandarma ile polisin müdahale ettiği kavgada yaralananlar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen kişilerden bazılarını gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-09-23 16:15:55



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